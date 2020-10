Carro roubado é recuperado na BR-104, no Agreste de PE

Um carro que havia sido roubado em Igarassu, no Recife, foi recuperado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-104 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (22). O motorista, de 36 anos, havia comprado o veículo há cerca de um mês.

Segundo a PRF, os policiais realizavam uma fiscalização no Km 57 da rodovia, quando abordaram um carro com placas de Petrolina, no Sertão. Após uma verificação detalhada, foi descoberto um registro de roubo do veículo desde o dia 28 de dezembro de 2018.

O motorista informou que havia adquirido o carro dando de entrada outro veículo e dividindo o restante em parcelas, conforme a PRF. Ele e o vendedor do automóvel foram até a Delegacia de Polícia Civil de Caruaru, que irá investigar o caso. (G1)