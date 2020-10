Carro roubado em São Paulo é recuperado na BR-232

Um carro que havia sido roubado na cidade de Ubatuba, em São Paulo, foi recuperado no último sábado (24), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em São Caetano, no Agreste pernambucano. O veículo possuía registro de roubo desde o dia 17 de abril do ano passado.

De acordo com a PRF, o flagrante ocorreu durante a abordagem a um carro que acompanhava um ônibus, no quilômetro 145 da rodovia. Após uma verificação detalhada, foi constatado que o veículo tinha placas clonadas e era roubado.

O motorista do ônibus informou que havia pego o carro emprestado com um amigo da Paraíba e pediu a um vizinho para dirigir o automóvel. Eles foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, que irá investigar o caso. (G1)