Carro roubado em São Paulo é recuperado pela PRF na BR-232

Um carro que havia sido roubado em janeiro deste ano na cidade de São Paulo foi recuperado na segunda-feira (24), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação aconteceu durante uma fiscalização da Operação Carnaval.

Ainda segundo a PRF, ao abordar um carro com placas de São Paulo, os policiais realizaram uma verificação nos sinais que identificam o automóvel e encontraram um registro de roubo em aberto. As placas e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) eram originais.

O motorista de 50 anos informou que havia adquirido o carro por R$ 18 mil em Belo Jardim, também no Agreste. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil do município e poderá responder por receptação. (G1)