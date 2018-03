Carro sobe serra na contramão, bate em caminhão e deixa dois mortos na BR-232 em Pernambuco

Um acidente de trânsito deixou um homem de 26 anos e uma adolescente de 15 anos mortos, na noite dessa terça-feira (6), na Rodovia BR-232, em Pombos, na Zona da Mata de Pernambuco, distante 57 quilômetros do Recife. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um Fiat Uno subiu a Serra das Russas na contramão e bateu em um caminhão.

A colisão também deixou ao menos três feridos graves. Os passageiros também estavam no carro de passeio. Duas mulheres de 32 e 38 anos foram socorridas para o Hospital João Murilo em Vitória e o outro ferido, um homem de 48 anos, foi socorrido para o Hospital da Restauração.

O acidente aconteceu por volta das 21h de terça-feira, no quilômetro 61, no fim da descida da Serra das Russas. Segundo a PRF, testemunhas informaram que, antes de dirigir, o motorista teria ingerido bebidas alcoólicas, em Pombos.

O carro que bateu no caminhão, de acordo com a PRF, tinha placa de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O automóvel tombou e ficou de lado na rodovia.