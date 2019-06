Um carro tombou na manhã desta segunda-feira (17) após o motorista perder o controle do veículo na BR-101 em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor seguia no sentido Recife-Maceió quando perdeu o controle do veículo na pista molhada.

Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para uma unidade de saúde do município, conforme informou a PRF.

Do G1