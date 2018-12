Dois veículos capotaram, na manhã deste (02), após colidirem na BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Apesar do choque, os ocupantes não se feriram com gravidade.

Segundo informações de populares, um veículo Fiat Mili preto cruzava a rodovia, quando foi atingido pelo Fiat Palio Weekend, que acabou caindo num buraco às margens da rodovia.