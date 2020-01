Carros colidem frontalmente e homem morre na PE-160

Um homem identificado como Silvestre da Silva Faustino, de 28 anos, morreu após dois carros colidirem frontalmente na madrugada deste sábado (25) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. O acidente ocorreu na PE-160. De acordo com a Polícia Militar, um dos veículos capotou após a colisão.

Ainda segundo a polícia, Silvestre da Silva, de 28 anos, que estava em um dos carros, ficou gravemente ferido e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A polícia disse ainda que o motorista do outro veículo não foi encontrado no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Do G1