Carros elétricos chegam no Brasil

Carros esportivos como o McLaren Senna, utilitários como o VW T-Cross, luxuosos como o Rols-Royce Cullinan, autônomos como o Audi A8, aventureiros como o Jeep Wrangler e conceitos como o Fiat Fastback. Tudo isso e mais um pouco está em exposição no Salão do Automóvel de São Paulo, que segue até o próximo dia 18. Porém, nada desperta tanta atenção quanto os carros elétricos na mostra.

É que a indústria automotiva nacional mostrou que está atenta à expansão dos veículos zero emissão e aproveitou o Salão para revelar suas apostas elétricas e híbridas. E elas já não vieram mais como um conceito: já são realidade, tanto que a mostra ainda marcou o lançamento do primeiro carro 100% elétrico do Brasil, o Renault Zoe.

“O Renault Zoe é o elétrico mais vendido da Europa e, a partir de agora, está disponível para qualquer cliente que queira zero emissão com 300 quilômetros de autonomia”, anunciou o presidente da Renault na América Latina, Luiz Fernando Pedrucci. Ele ainda contou que o modelo, disponível para teste drive no Salão do Automóvel, está sendo vendido no site Elétricos Renault por R$ 149 mil.

Importado da França, o Zoe é equipado com uma bateria Z.E. 40 que leva apenas 1h40 para atingir 80% da sua carga total quando é carregada em uma corrente trifásica de 22 kW. Já o motor é o elétrico R90, que é produzido na Normandia e entrega um torque máximo de 22,9 kgfm. Segundo a Renault, é um propulsor que permite acelerações e retomadas ágeis mesmo em baixa rotação, tanto que leva somente quatro segundos para acelerar de 0 a 50 km/h. O modelo ainda conta com frenagem regenerativa, bomba de calor e, como todo elétrico, um baixíssimo nível de ruído.

O Zoe também será o elétrico mais barato do Brasil. Afinal, os outros dois carros zero emissão que estão prestes a chegar ao Brasil – Nissan Leaf e Chevrolet Bolt – sairão por mais de R$ 170 mil. Já anunciada, a vinda do Leaf foi confirmada no Salão, quando a Nissan lançou a pré-venda do modelo. A montadora ainda aproveitou a mostra para expor, pela primeira vez na América Latina, a nova geração do elétrico – o Leaf 2019, que chega ao Brasil no início do próximo ano por R$ 178,4 mil. “Passamos de um conceito para uma realidade, pois a eletrificação será o futuro da mobilidade”, explicou o presidente da Nissan no Brasil, Marco Silva.

Já a Chevrolet aproveitou o Salão para anunciar a vinda do elétrico Bolt EV para o Brasil. Com 380 quilômetros de autonomia, o carro está disponível para teste drive na mostra e será vendido por R$ 175 mil a partir do próximo ano. A Audi também confirmou o lançamento do E-tron para 2019. Já no campo dos híbridos, a Volkswagen anunciou a vinda do Golf GTE no segundo semestre de 2019 e a Lexus lançou o UX e o ES, que começam a ser distribuídos até o início do próximo ano.

Da Folha de Pernambuco