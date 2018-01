Cartão Reforma beneficiará mais de 100 famílias em Serra Talhada

O programa Cartão Reforma irá beneficiar 4.197 famílias que moram em 21 município de Pernambuco. As famílias de localidades indicadas pelas prefeituras terão acesso a recursos do Governo do Brasil para conclusão, reforma ou ampliação de casas. A cidade de Olinda é a que terá o maior número de beneficiados (1065), seguido de Paulista (350) e Escada (310). Com a previsão de um investimento total de R$ 100,4 milhões, foi divulgada nessa quinta-feira (4) pelo Ministério das Cidades a lista com 95 municípios contemplados pelo programa Cartão Reforma.

Quase 2 mil cidades pré-selecionadas puderam participar da primeira etapa do Edital 002/17. As escolhidas estão em 12 estados: Pernambuco, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Até o final deste mês, informa a pasta, outras cidades devem ser selecionadas para o programa.



Cartão Reforma

As famílias selecionadas com renda de até R$ 2.811 podem, com o Cartão Reforma, comprar materiais de construção para obras na moradia. Dessa forma, ele ficará responsável apenas pelos gastos com mão de obra e ferramentas. A casa deve estar em local regularizado ou passível de regularização.

A situação socioeconômica de cada família e o grau de necessidade da habitação serão critérios de avaliação, e serão priorizadas famílias com menor renda, com pessoas idosas ou com deficiência ou chefiadas por mulheres.

Confira os municípios beneficiados:

1- Água Preta: 100 famílias / Valor cartões R$ 500.000 / Valor AT 75.000,00

2- Barreiros: 181 famílias / Valor cartões R$ 905.000,00 / Valor AT 135.750,00

3- Bonito: 100 famílias / Valor cartões R$ 500.000,00 / Valor AT 75.000,00

4- Caruaru: 200 famílias / Valor cartões R$ 1.000.000,00 / Valor AT R$ 150.000,00

5- Condado: 233 famílias / Valor cartões R$ 1.165.000,00 / Valor AT R$ 174.750,00

6- Cumaru: 100 famílias / Valor cartões R$ 500.000,00 / Valor AT R$ 75.000,00

7- Escada: 310 famílias / Valor cartões R$ 1.550.000,00 / Valor AT 232.500,00

8- Gameleira: 100 famílias / Valor cartões R$ 500.000,00 / Valor AT 75.000,00

9- Gravatá: 240 famílias / Valor cartões R$ 1.200.000,00 / Valor AT 180.000,00

10- Ipubi: 179 famílias / Valor cartões R$ 895.000,00 / Valor AT R$ 134.250,00

11- Jaqueira: 100 famílias / Valor cartões R$ 500.000,00 / Valor AT 75.000,00

12- Joaquim Nabuco: 100 famílias / Valor cartões R$ 500.000,00 / Valor AT 75.000,00

13- Maraial: 100 famílias / Valor cartões R$ 500.000,00 / Valor AT 75.000,00

14- Olinda: 1065 famílias / Valor cartões R$ 5.325.000,00 / Valor AT R$ 798.750,00

15- Palmares: 183 famílias / Valor cartões R$ 915.000,00 / Valor AT 137.250,00

16- Paulista: 350 famílias / Valor cartões R$ 1.750.000,00 / Valor AT R$ 262.500,00

17- Ribeirão: 109 famílias / Valor cartões R$ 545.000,00 / Valor AT 81.750,00

18- Rio Formoso: 100 famílias / Valor cartões R$ 500.000,00 / Valor AT 75.000,00

19- São José da Coroa Grande: 122 famílias / Valor cartões R$ 610.000,00 / Valor AT 91.500,00

20- Serra Talhada: 106 famílias / Valor cartões R$ 530.000,00 / Valor AT R$ 79.500,00

21- Sirinhaém: 119 famílias / Valor cartões R$ 595.000,00 / Valor AT 89.250,00

