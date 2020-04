A Secretaria de Saúde de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, informa a primeira morte pela Covid-19 no município, nessa sexta-feira (10). A pessoa infectada foi um homem, com idade entre 85 e 90 anos, portador de doença respiratória pregressa.

No total, a Capital do Agreste registra seis casos da doença e uma morte. (G1)