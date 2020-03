Caruaru tem primeiro caso de coronavírus confirmado

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou um caso de coronavírus na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa segunda-feira (23). De acordo com a Prefeitura de Caruaru, a paciente é uma mulher de 34 anos, que estava no exterior. Neste momento, ela está em quarentena na residência dela. Este é o segundo caso da Covid-19 registrado no Agreste, sendo o primeiro em Belo Jardim.

Em Pernambuco, cinco novos casos da Covid-19 foram registrados, totalizando 42 confirmações. Do total de confirmados, oito estão hospitalizados (sete na rede privada e um na rede pública), 31 cumprem isolamento domiciliar e três já apresentam cura clínica. As confirmações são do Recife (30), Jaboatão (3), Olinda (2), Caruaru (1), Belo Jardim (1) e Petrolina (1), além de um caso de outro estado e três de outro país – entre eles, dois do navio que está atracado no Porto do Recife. (G1)