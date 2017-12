CAS Sertão e 14º BPM realizam campanha educativa alusiva ao ‘Novembro Azul’

Na manhã desta quinta-feira (30), na Câmara de Vereadores de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, o Centro de Assistência da Policia Militar de Pernambuco (CAS Sertão I) realizou ação Novembro azul juntamente com o 14°BPM.

Na ocasião, foi ministrada uma palestra ao efetivo do Batalhão Manoel de Souza Ferraz, com a Psicóloga Eliene Viturino, que abordou a temática ” Disfunção Sexual Psicogênica”, na sequência o Dr. Luiz Pinto aborda o tema principal da campanha preventiva: “A saúde do homem”. Tendo como foco principal transmitir conhecimento sobre a importância da prevenção do Câncer de próstata e as disfunções sexual.

Via Nayn Neto