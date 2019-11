Casa do Cadastro Único vai emitir 2ª via do RG nesta terça (5) e quarta (6) em Salgueiro

A Casa do Cadastro Único vai emitir o Registro Geral (RG), em formato novo, a partir da 2ª via, nesta quarta-feira (06), a partir das 13h, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Os atendimentos são gratuitos e continuam na quinta-feira (07), a partir das 8h, sempre por ordem de chegada.

O serviço será destinado, prioritariamente, para beneficiários do Bolsa Família, cadastrados no Cadúnico e usuários de Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Será possível a inclusão do CPF, Carteira de Trabalho, Pis/ Pasep, Título de Eleitor, Cartão do SUS e outros. Para isso, é necessário a apresentação de cópias desses documentos.

Esta é uma ação do Núcleo de Prevenção a Violência do Sertão (Nuprev/Sertão), do Instituto de Identificação Tavares Buril e da Secretaria de Desenvolvimento Social de Salgueiro.