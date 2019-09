Um casa lotérica foi assaltada no último sábado (28) no bairro São Cristóvão, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos armados roubaram uma quantia de R$ 3.858 de dois caixas.

Ainda se acordo com a PM, após o roubo, os bandidos fugiram em uma motocicleta. Até o momento desta publicação, ninguém foi localizado.

A Delegacia de Polícia Civil do município está investigando o caso.

Do G1