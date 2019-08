Casa lotérica é assaltada em Sertânia

Uma casa lotérica foi assaltada nesse sábado (17) em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, um criminoso entrou no local e anunciou o assalto, enquanto um segundo suspeito ficou na porta da agência dando cobertura e impedindo a saída das vítimas.

Ainda segundo informações da PM, os assaltantes levaram dinheiro dos caixas e pertences dos clientes. Eles conseguiram fugir, mas a polícia está realizando buscas para tentar encontrar os suspeitos. A quantia levada pelos criminosos não foi divulgada. Até o momento desta publicação, ninguém foi localizado.

Qualquer informação que possa ajudar a polícia a chegar até o suposto criminoso pode ser repassada por meio do Disque-Denúncia. O telefone é o 3719-4545. O anonimato é garantido. (G1)