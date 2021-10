Casa onde viveu Rogaciano Leite será revitalizada em Itapetim

A Prefeitura de Itapetim, através da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, vai revitalizar a casa onde nasceu e cresceu o poeta e jornalista Rogaciano Bezerra Leite, no Sítio Cacimba Nova. Toda arquitetura original da casa será preservada.

O espaço também vai ganhar estacionamento e arborização. As melhorias vão deixar o ambiente bem aconchegante para os visitantes. Além disso, serão colocadas placas de indicação nas vias de acesso para orientar os turistas a chegarem ao local com mais facilidade.

O objetivo da Secretaria de Cultura é fazer uma rota turística passando pela Capela dos Prazeres, Cachoeira do Querqueré, Engenho dos Sampaios até chegar à casa de Rogaciano.

O prefeito Adelmo Moura esteve visitando o local acompanhado do secretário de Cultura, Esportes e Turismo, Ailson Alves, do historiador e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Marcos Nunes, e do poeta e cantor Vicente de Paula.

Rogaciano Bezerra Leite foi um poeta e jornalista brasileiro. Filho dos agricultores Manoel Francisco Bezerra e de Maria Rita Serqueira Leite, nasceu no dia 1 de julho de 1920 no Sítio Cacimba Nova, município de Itapetim-PE. faleceu no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro no dia 7 de outubro de 1969.

Em dezembro de 2007 foi lançado em Pernambuco, na cidade de Itapetim, pela jornalista Tacianna Lopes o documentário “Reminiscência em Prosa e Versos“. O vídeo conta um pouco da história de Rogaciano Leite.

Um trabalho inédito, um curta-metragem de aproximadamente 23 minutos e que conta com a participação de familiares, admiradores e amigos contemporâneos do Poeta, entre eles está o escritor Ariano Suassuna, que junto com Rogaciano, na década de 40, foi responsável pela realização do I Congresso de Cantadores Repentistas do Brasil.

Do Nill Júnior