Casal acompanhado de crianças flagra homem se masturbando em praça pública em Salgueiro

Alunas menores de idade, que voltavam de escolas no início da tarde da última terça-feira, 22, foram expostas a uma cena de atentado violento ao pudor em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Um homem portador de doença mental foi flagrado se masturbando, deitado no banco da ‘Praça dos Leões’, no bairro Prado.

Um casal que passava pelo local com as filhas de 4 e 8 anos filmou a situação constrangedora e publicou no Facebook. “Eu corri com minhas filhas e meu esposo foi quem filmou”, relata Ana Érica, que postou o vídeo em seu perfil na rede social.

A dona de casa ainda disse que foi na residência do responsável pelo autor do ato libidinoso, mas ele disse que “não podia fazer nada”. A Polícia Militar também foi chamada, mas não pôde deter o acusado.

Via Blog Alvinho Patriota