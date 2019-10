Casal compra imóveis juntando moedas e cédulas em caixas de sapatos

Em tempos de crise pode ser difícil juntar uma boa grana. No caso do casal Myllena e Alison Silvas, de 26 anos cada, donos de uma mercearia em São Paulo, não é bem assim. Guardar trocos de moedas e cédulas de valor baixo recebidos na mercearia deles têm facilitado a vida do casal para conseguir realizar seus sonhos.

Com as economias Mylena e Alison já conseguiram comprar uma casa de três cômodos. De acordo com Mylena, antes disso, eles precisavam de R$ 15 mil para dar entrada no imóvel. Entretanto quando foram olhar o quanto tinham poupado foi contabilizado R$ 10 mil reais. “Demos aos vendedores o valor poupado e uma moto que possuíamos para dar entrada e adquirir o imóvel.

Ainda de acordo com ela, tudo começou em 2015, e de início o casal juntava moedas. “No ano seguinte, já tínhamos cerca de R$ 5 mil. Com isso, conseguimos dar entrada para a compra de um carro. Com essas economias já compramos outra casa essa de dois cômodos e um terreno na comunidade onde vivemos”, disse.

Para Mylena não é fácil conviver com as tentações do consumo. “Todos os dias separamos o lucro. Guardamos as notas de R$ 2 em caixas de sapatos, já as moedas recolhemos a cada dois meses dez reais de cada valor para não zerar o saldo”, completou.

Segundos os especialistas, o casal deve ser elogiado pelo fato de ter foco e disciplina para economizar.