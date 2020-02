Casal de agricultores é rendido dentro de casa durante assalto em Custódia

Um casal de agricultores foi rendido durante um assalto na última segunda-feira (03), em Custódia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Redenção, quando as vítimas estavam chegando em casa e foram abordadas pelos assaltantes.

Os suspeitos ameaçaram o casal com um revólver, amarraram eles e começaram a recolher os objetos de valor. Eles levaram quatro perfumes, três relógios, dois pares de calçados, duas televisões, dois celulares e a quantia de R$ 3,7 mil. Os supostos criminosos colocaram tudo dentro do carro das vítimas e fugiram sentido bairro Pindoba.

Ao chegaram em frente à AABB, o sistema de bloqueio do veículo foi acionado e o carro parou. Os suspeitos fugiram levando o dinheiro e um dos relógios. A polícia realizou buscas para localizar os assaltantes, mas até o momento ninguém foi preso. (G1)