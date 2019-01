Casal do tráfico é preso em Salgueiro, no Sertão de PE

Policiais Militares do 8º BPM, às 13:20h desta sexta-feira (18), em ação conjunta com o NIS 3 receberam informações de que Ana Clessia Teixeira Arôxa, 18 anos estaria transportando uma bolsa com entorpecentes, e ao realizarem rondas, a suspeita foi localizada no bairro Primavera em Salgueiro-PE e ao ser indagada sobre o material, Ana Clessia relatou que havia entregado a bolsa com a droga na residência de Antônio Francisco Lopes do Nascimento, 24 anos, na Rua Soares Diniz, no mesmo bairro.

Diante das informações oferecidas por Ana Clessia, o policiamento se dirigiu à residência de Antônio Francisco, onde, durante vistoria no imóvel, foi encontrado e apreendido 15,5Kg de Maconha; 01 Pistola BROWNING’S e 07 munições calibre 32. Os policiais já haviam recebido informações de que àquela residência funcionava como uma ‘boca de fumo‘. Ana Clessia e Antônio Francisco, receberam voz de prisão e foram encaminhados com o material aprendido para a 193ª DEPOL de Salgueiro aonde foi lavrado o flagrante e recolhimento ao Sistema Prisional.

Durante o interrogatório no Distrito Policial, foi constatado ainda, que Antônio Francisco se encontrava na condição de foragido da justiça, acusado da prática de um homicídio no ano de 2015 na cidade de Lagoa Grande-PE.

Via Giro Sertão