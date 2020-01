Um casal foi assassinado a tiros dentro de casa em Catende, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O crime aconteceu no domingo (19). Os corpos das vítimas foram encontrados em um colchão, o que faz a polícia acreditar que eles podem ter sido mortos enquanto dormiam.

O caso aconteceu no bairro Bambuluar. As duas pessoas ainda não foram identificadas, nem se sabe a autoria do crime. A Polícia Civil de Pernambuco investiga esse caso.

Da TV Jornal