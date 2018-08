Casal é assassinado a tiros no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um casal foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (05), nas proximidades do matadouro público no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o duplo homicídio aconteceu por volta das 00h30, quando um homem em uma motocicleta chegou no local e efetuou vários disparos de arma de fogo contra as vítimas identificadas como Júlio César Alves, 34 anos, e Cibele Rodrigues Magalhães, de apenas 21 anos.

Com esse assassinato, sobe para 19 o número de mortes na Capital do Sertão do Pajeú em 2018. O último homicídio foi registrado na última sexta-feira, quando Adriano Melo da Silva, 33 anos, que foi morto a tiros na Avenida Triunfo, no bairro São Cristóvão.

