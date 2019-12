Casal é assassinado enquanto dormia dentro de casa em PE

Um casal foi assassinado na casa onde morava na noite da quarta-feira (25) na zona rural de Jataúba, Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, Juliana da Paz Silva, de 29 anos, e João Paulo dos Santos Paiva, de 26, foram atingidos por disparos de arma de fogo enquanto dormiam.

As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML). A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a autoria e motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Jataúba.