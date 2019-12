Casal é detido com 15 kg de maconha dentro de carro na BR-232

Um homem e uma mulher que transportavam 15 kg de maconha foram detidos nessa terça-feira (10) na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava sendo transportada no porta-malas de um carro, dentro de bolsas plásticas envolvidas por um saco de nylon.

Durante uma fiscalização integrada no quilômetro 145 da rodovia, os policiais rodoviários, em parceria com os militares, abordaram um automóvel com placas de Olinda. Quando a equipe percebeu que os ocupantes do veículo estavam nervosos, foi realizada uma vistoria no interior do carro.

O casal não informou onde havia adquirido a droga e nem onde seria entregue. Eles foram detidos e estão sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Caetano.

Do G1