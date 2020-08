Casal é detido pelo transporte ilegal de 29 pássaros silvestres na BR-232

Um casal que transportava ilegalmente 29 pássaros silvestres foi detido na última terça-feira (4), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. As aves eram transportadas em três gaiolas pequenas, no porta-malas de um carro.

Conforme a PRF, durante uma fiscalização no quilômetro 145 da rodovia, os policiais abordaram um veículo e durante a vistoria foram encontrados 21 papa-capins, dois Galos de Campina, um sanhaçu-azul, três Azulões e dois concrizes.

O motorista informou que havia adquirido as aves em uma feira popular de São Caetano pelo valor de R$ 60, para revender nas cidades de Caruaru, no Agreste, e Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata.

Ainda segundo a PRF, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), tendo o casal se comprometido a comparecer em juízo. Eles podem responder por tráfico de animas silvestres e maus-tratos, nos termos da Lei de Crimes Ambientais nº 9.605.

As aves e o veículo foram entregues à Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), para a adoção dos procedimentos legais.