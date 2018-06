Casal é detido por suspeita de tráfico de drogas no Agreste de Pernambuco

Um casal suspeito de tráfico de drogas foi detido na tarde dessa sexta-feira (29) no bairro José Carlos de Oliveira, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. De acordo com o Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (Biesp), com a dupla, que estava em uma casa, foram apreendidos 15kg de maconha e um rifle.

O casal foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de plantão de Caruaru e deve passar por audiência de custódia. (G1)