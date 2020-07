Casal é multado em R$ 453 mil por tráfico e maus-tratos de pássaros silvestres, na BR-232

Um homem de 43 anos e uma mulher, de 38, foram detidos e multados no sábado (4) pelo transporte ilegal de 151 pássaros silvestres, de Arcoverde, no Sertão, para Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao inspecionar veículos que passavam pela BR-232, em São Caetano.

Além de identificar que o veículo estava irregular, os policiais encontraram os pássaros e acionaram a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). O casal transportava 100 galos-de-campina, 23 papa-capins, 12 tico-ticos, dez garibaldis, quatro patativas, um sabiá e um concriz. Os pássaros estavam distribuídos em sete viajantes, que são estruturas de madeiras com pequenas subdivisões.

“Os pássaros estavam aglomerados em pequenos espaços. Muitos deles estão visivelmente com a saúde comprometida, pelos maus-tratos sofridos. Podem nem sobreviver. Nós aproveitamos para fazer um apelo à população: ajudem no combate do tráfico de animais silvestres. Não comprem animais que não sejam legalizados”, enfatizou a analista ambiental e chefe do setor de Fiscalização da Fauna Silvestre da CPRH, Joice Brito.

Os pássaros foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas Tangara) da CPRH, onde ficarão sob cuidados até apresentarem condições de retornar à natureza. Os policiais conduziram os infratores à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, onde foram autuados e multados em R$ 453 mil. O veículo foi retido pela PRF.