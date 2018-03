Casal é preso com 12 pedras de crack em Serra Talhada

Nesse sábado (10), por volta das 16h00, um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Tancredo Neves, cidade de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo a polícia, equipes do NIS-II/14º BPM, evetuaram um levantamento na Rua Onofre de Magalhães, no bairro Tancredo Neves, endereço o qual funcionaria um tráfico de drogas. Policiais Militares da PR 1ªCPM foram acionados a fim de averiguar a informação. Chegando ao local, foi realizada abordagem nos envolvidos, M. F. S. S; 37 anos, proprietária de um Bar e J. É. A. da S; 29 anos, que após a revista pessoal foi feita uma varredura no local, onde foi encontrado um pacote na janela da residência contendo 12 pedras de crack e na bolsa da imputada a quantia de R$ 1.943,00 em espécie.

Diante dos fatos, os imputados juntamente com o material ilícito foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil local, onde foram autuados em flagrante delito e recolhidos para posterior audiência de custódia.

Via Nayn Neto