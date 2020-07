Casal é preso com 151 pássaros silvestres na BR-232

Um homem, de 43 anos, e uma mulher, de 38, que transportavam 151 pássaros silvestres foram presos no sábado (4) na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as aves eram transportadas em sete gaiolas e algumas corriam risco de vida.

O flagrante foi realizado durante a abordagem a um carro ocupado pelo casal no quilômetro 145 da rodovia. Ao verificar o interior do veículo, foram encontradas aves de diversas espécies, como 100 galos de campina, 23 papa-capins, 12 tico-ticos, 10 cambacicas, 4 patativas, 1 sabiá e 1 concriz.

O motorista era inabilitado e informou que as aves haviam saído de Arcoverde e seriam entregues em Caruaru. Ele foi encaminhado junto com a mulher à delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim. O casal poderá responder por tráfico de animais silvestres e maus-tratos. As aves foram encaminhadas à Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). (G1)