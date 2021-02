Casal é preso com pedras de crack em Serra Talhada

Um casal foi preso em Serra Talhada, por posse ilegal de drogas nesta quarta-feira (24), por volta das 21h30. O caso aconteceu na Rua Boa Vista, no Bom Jesus.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14º BPM durante patrulhamento no endereço acima citado, avistaram um casal em atitude suspeita.

Ao realizar abordagem, e busca pessoal foram encontradas na posse da imputada 10 (dez) pedras de crack. Ao ser indagados sobre a referida droga, estes responderam que eram usuários.

Diante o exposto, os envolvidos juntamente com a droga apreendida foram encaminhados a DPC local para as devida providências.

Do Nill Júnior