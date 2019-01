Pai e madrasta são presos suspeitos de torturar e acorrentar criança de 4 anos no quintal de casa em Serra Talhada

O pai e a madrasta de uma criança de 4 anos foram presos nessa terça-feira (22) suspeitos de torturar e acorrentar o menino em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o menor foi encontrado acorrentado no quintal da casa onde morava com a dupla de suspeitos.

Ainda segundo a polícia, o garoto morava com o pai e a madrasta, enquanto a mãe dele residia em outro município. Policiais foram até a residência após uma denúncia anônima. Não há informações do que motivou os suspeitos a cometerem o crime.

A vítima foi entregue ao Conselho Tutelar, que levou o menino para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), também em Serra Talhada. O garoto passou por exames traumatológicos e está internado na unidade de saúde.

O menino tinha sinais de espancamento e estava muito debilitado, conforme informou o Conselho Tutelar. A mãe da vítima foi localizada e está no hospital junto com o filho. Ao Conselho, ela informou que o pai do garoto não deixava que ela tivesse contato com a criança.

A mãe também disse que já tinha entrado com um processo na Justiça para ter a guarda do filho. Tanto o pai quanto a madrasta serão apresentados em audiência de custódia nesta quarta (23). O Conselho Tutelar e a Polícia Civil vão continuar acompanhando o caso. (G1)