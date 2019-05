Casal é preso suspeito de espancar e matar auxiliar de serviços gerais em PE

Um casal foi preso suspeito de espancar e matar o auxiliar de serviços gerais Jailson Pereira dos Santos, de 57 anos, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A prisão ocorreu na quarta-feira (22), mas as informações foram repassadas nessa quinta (23).

De acordo com o delegado Fernando Elias, responsável pelo caso, o casal foi encontrado na casa de familiares. O suspeito seria ex-enteado de Jailson, conforme informou a Polícia Civil. Ele confessou o crime. A esposa do suposto criminoso também foi presa por envolvimento no crime.

O terceiro suspeito é pai do homem que foi preso, mas ele não foi localizado até a publicação desta matéria. A Polícia Civil vai continuar investigando o caso.

O suspeito encontrado pela polícia foi encaminhado para a Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, enquanto a mulher dele foi levada para a Colônia Penal Feminina de Buíque.

Entenda o caso

Jailson morreu n terça-feira (21) no Hospital da Restauração, no Recife, após ter sido agredido em Caruaru. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi espancada na madrugada do sábado (18) no bairro São João da Escócia. Ele foi socorrido para o Hospital Regional do Agreste e depois transferido.

O auxiliar de serviços gerais trabalhava há cinco anos no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita). Através de nota, a instituição lamentou a morte do funcionário. (G1)