Casal é torturado e morto na frente do filho de cinco anos no Sertão

O filho do casal presenciou tudo de acordo com as testemunhas (Foto: Divulgação)

Na madrugada da última quinta-feira (7), um casal foi torturado e morto na frente do filho de cinco anos na cidade de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, os corpos do homem de 29 anos e da mulher de 27 foram encontrados na Vila Garrancho, zona rural do município.

A polícia informou que o corpo da mulher foi encontrado com marcas de enforcamento. Já o homem, foi encontrado a 20 metros do local amarrado com arame farpado e deitado de bruços.

As testemunhas que estavam no local informaram que o filho de casal, com aproximadamente cinco anos, presenciou tudo o que aconteceu. Depois de realizar buscas na região, a polícia prendeu dois suspeitos.

Os corpos do casal foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Petrolina. Uma das linhas de investigação adotadas pela polícia é a de envolvimento com o tráfico de drogas.

