Casal morre após carro colidir contra ônibus na BR-423, no Agreste de PE

Um homem identificado como Rafael Lima da Silva, de 21 anos, e uma mulher identificada como Alana Pereira da Silva, de 20, morreram após o carro em que eles estavam colidir transversalmente com um ônibus na noite da segunda-feira (27) na BR-423, em Garanhuns, Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel entrou no acostamento e, em seguida, cruzou a rodovia e bateu no outro veículo. O casal morreu no local do acidente.

Ainda segundo a PRF, dois homens estavam no ônibus, mas eles não tiveram ferimentos. O veículo estava carregado com produtos da Feira da Sulanca. O ônibus havia saído de Santa Cruz do Capibaribe e estava a caminho de Salvador, na Bahia.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município.