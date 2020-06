Um casal morreu na tarde do último domingo (14) após uma colisão entre o carro que eles estavam e um caminhão. O acidente aconteceu na PE-90, em Surubim, no Agreste de Pernambuco.

As vítimas, Absalão Costa das Chagas, de 46 anos, e Albanise Sales da Silva Chagas, de 49, ficaram presas nas ferragens do carro. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A esposa dele foi socorrida pelo Samu, mas faleceu na UPA do Coqueiro. (G1)