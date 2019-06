Casal morre após sofrer acidente de trânsito na BR-316 no Sertão de PE

Um casal morreu na madrugada dessa segunda-feira (24), após sofrer um acidente de trânsito na BR-316, no município de Trindade, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, a motocicleta onde Sebastião Franco de Lima e Maria Ivonete Rodrigues de Sousa se envolveu em um acidente com um veículo não identificado.

As vítimas morreram no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica estiveram no local e registraram a ocorrência. Segundo a PRF, um veículo passou por cima da moto. A PRF informou que a moto estava sem sinalização, os faróis estavam apagados, o que provavelmente ocasionou o acidente. O motorista do outro veículo fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi identificados pela polícia. (G1)