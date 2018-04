Casal morre e filha fica ferida em acidente em rodovia federal na Zona da Mata de Pernambuco

Um casal morreu e a filha ficou ferida em um acidente de trânsito ocorrido na Rodovia BR-408, em Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, distante 81 quilômetros do Recife. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma caminhonete trafegava na contramão da estrada e bateu na lateral do carro onde estavam todas as vítimas.

Segundo a PRF, a batida aconteceu às 13h de sexta-feira (6), no quilômetro 46 da rodovia. Um homem de 73 anos e a mulher dele, de 59 anos, faleceram no local. Uma jovem de 29 anos ficou ferida e seguiu para um hospital em Nazaré da Mata, na mesma região do estado.

Imagens divulgadas pela PRF mostram o carro com a parte dianteira destruída. O motorista da caminhonete informou aos agentes que sentia dores no corpo, mas ele não precisou ser levado ao hospital. O veículo também teve avarias.

A PRF informou que o motorista da caminhonete foi submetido ao teste de alcoolemia. O resultado não apresentou alterações no bafômetro. Ele se apresentou na delegacia de Nazaré da Mata. (G1)