Casal morre e homem fica ferido após colisão entre motos na BR-104, em PE

Um casal morreu e um homem ficou ferido após uma colisão entre duas motos, na noite da segunda-feira (2), na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as motos colidiram frontalmente.

Com o impacto da colisão, o condutor de uma das motos foi arremessado, atropelado por um caminhão e morreu no local. Uma mulher que estava como passageira da mesma moto, não resistiu e também morreu no local.

O homem que estava pilotando a outra moto ficou ferido e foi socorrido para um hospital da região. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. (G1)