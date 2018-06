Casal que se conheceu no São João de Caruaru renova votos do casamento no Dia dos Namorados

O São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, é uma época muito esperada para os caruaruenses, mas para o radialista Jadson Carvalho, de 29 anos, e a atriz e recepcionista Geysiane Mello, de 28, o festejo tem um sentido especial.

É que eles se conheceram no São de João de 2009, no Alto do Moura, em Caruaru, quando ele estava trabalhando para uma emissora de rádio, e ela na divulgação de uma marca patrocinadora da festa.

“Desde os primeiros dias de trabalho juntos, percebemos que havia muita coisa parecida. E mesmo sem sabermos dançar forró, combinamos de nos encontrarmos no Pátio de Eventos. Nesse primeiro dia não teve o pedido de namoro. No dia 23 de junho marcamos novamente. No caminho, ele me perguntou se estávamos namorando, e eu disse que achava que sim. Por isso marcamos a data como o começo do namoro”, contou Geysiane.

Para o casal, a música que marcou o relacionamento é “Olha pro Céu”, de Luiz Gonzaga. “No dia quem cantava era Elba Ramalho, e tradicionalmente nesta hora tem a queima de fogos no Pátio e a letra também fala que ‘foi numa noite igual a essa, que tu me deste o coração'”, afirmou Jadson.

“Sempre que chega esta data, lembramos de como tudo começou. Tudo contribuiu muito para ficarmos juntos e é sempre uma felicidade ir no Pátio relembrar tudo”, concluiu Geysiane Mello.

Jadson e Geysiane estão juntos há nove anos e se casaram em 2011. Neste ano, o casal planeja renovar os votos no Dia dos Namorados, comemorado nesta terça-feira (12).

Namorados há quatro anos

O período junino também é importante para os estudantes Rodrigo Salvador, de 19 anos, e Maisa Leite, de 17. É que há quase quatro anos, o casal começou a namorar durante as festas de junho.

Maisa Leite contou que o casal se conheceu ainda no colégio e foi por causa de amigos em comum que eles se aproximaram, pois eles estudavam em turmas diferentes. Durante o São João de 2014, o casal já estava junto, porém faltava o pedido de namoro para se tornar oficial.

odrigo contou que já estava pensando em como seria o pedido namoro. Ele disse que, como sabia que ela gosta do mês de junho, uniu isto ao show de Jorge e Mateus [a dupla se apresentou no São João daquele ano, em Caruaru] e fez o pedido.

“Ele esperou que a música ‘Seu Astral’ tocasse para fazer o pedido. Eu fiquei muito surpresa, pois esta música nos representa e ele ter esperado até o momento que a dulpa cantasse ela tornou tudo especial”, afirmou a estudante.

No dia 29 deste mês, o casal completa quatro anos juntos e planejam ir para o Pátio de Eventos comemorar a data, assistindo ao show de Alceu Valença. (G1)