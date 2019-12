Casamentos homoafetivos em Pernambuco têm aumento de 150%, diz IBGE

Pernambuco teve um aumento de 150% no número de casamentos homoafetivos, entre os anos de 2017 e 2018. Ao todo, foram celebradas 391 uniões entre cônjuges do mesmo sexo, no ano passado, e 156 no ano anterior, de acordo com os dados de Registro Civil, divulgados nesta quarta-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número do estado é maior que a média de crescimento dos casamentos homoafetivos no Brasil, que aumentaram 61,7%, saindo de 5.887 para 9.520.

Em Pernambuco, nas uniões em que os dois cônjuges eram do sexo masculino, houve 131 registros. No caso das mulheres lésbicas, foram 260 novos casamentos.

Esses dados são divulgados desde 2974 para acompanhar a evolução populacional no Brasil e as mudanças da sociedade brasileira ao longo dos anos. Eles são informados pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, Varas de Família, Foros ou Varas Cíveis e Tabelionatos de Notas.

Em relação aos casamentos heterossexuais, entre cônjuges masculinos e femininos, foram 49.063 celebrações. A taxa de nupcialidade legal mostra a proporção de casamentos registrados com relação ao número de pessoas em idade de casar, contando a partir dos 15 anos de idade. No estado, a cada mil pessoas “em idade de casar”, 6,7 decidiram pela união.

Os divórcios concedidos, por sua vez, passaram de 7.709, em 2017, para 9.683, em 2018. O aumento registrado é de 20% entre os dois anos.

Do total de divórcios por via judicial, 2.107 desfizeram casamentos sem filhos. No estado, a guarda dos filhos ficou com a mulher em 2.888 dissoluções de união, com o homem em 212 divórcios e, em 642 casos, houve decisão pela guarda compartilhada.

Nascimentos

No ano passado, nasceram e foram registrados 133.095 pernambucanos. O número foi 2,1% maior que 2017. Contando as 4.609 pessoas que, por algum motivo, se registraram no ano passado, tendo nascido em outros anos, foram 137.704 registros. Março foi o mês no qual mais crianças nasceram, com 12.299 casos.

Desse total, 68.120 crianças foram do sexo masculino e 64.943, do sexo feminino. A taxa de sub-registro, com crianças que não são registradas no ano de seu nascimento, foi de 4,7% no estado, enquanto no país ela é de 2,6%.

A faixa etária em que as mulheres mais deram à luz é entre 20 e 24 anos, com 34.496 ocorrências, seguida pela faixa de 25 a 29 anos, com 31.345 mulheres.

Mortes

Já as mortes em Pernambuco, em 2018, chegaram 60.384 casos, uma diminuição de 3,2% em relação a 2017. Segundo as Estatísticas do Registro Civil, dos óbitos ocorridos em 2018, 33.317 foram de homens e 27.048, de mulheres. Maio foi o mês no qual mais mortes ocorreram.

Em Pernambuco, houve 52.731 mortes naturais, sendo 26.981 homens e 25.733 mulheres. Já os óbitos não naturais, que incluem os violentos e casos como acidentes, por exemplo, houve 5.835 casos em 2018, sendo 5.220 de homens e 615 de mulheres. (G1)