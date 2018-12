Caso Beatriz: polícia divulga telefone para denúncias sobre suspeito de apagar imagens da escola onde garota foi morta

A Polícia Civil divulgou, nesta sexta-feira (14), um telefone para receber denúncias sobre o homem acusado de apagar imagens das câmeras de segurança da escola onde a garota Beatriz Angélica Mota foi assassinada, em 2015, em Petrolina, no Sertão. Alisson Henrique de Carvalho Cunha era funcionário terceirizado da escola e é considerado foragido pelos investigadores.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizá-lo, pode entrar em contato anonimamente com a polícia através do (81) 98650.1229, que também possui WhatsApp.

A garota Beatriz, que tinha 7 anos, foi morta com 42 facadas durante uma festa de formatura do Colégio Maria Auxiliadora, em Petrolina, no dia 10 de dezembro de 2015. Três anos depois do homicídio, ninguém foi punido e o caso continua sem esclarecimento.

Alisson foi indiciado por falso testemunho e fraude processual por apagar imagens que poderiam mostrar o autor do crime, que aconteceu no município de Petrolina, no Sertão. Na quarta-feira (12), a polícia divilgou uma imagem do funcionário, em que ele aparece entrando na sala de controle das câmeras.

A prisão preventiva dele foi decretada na quarta (12) pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Como não foi encontrado em casa e ainda não se apresentou à polícia, ele é considerado foragido.

O G1 tentou contato com o defensor de Alisson, mas não obteve sucesso. Em nota, o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora afirmou que “quanto aos vários anos em que o terceirizado Allisson prestou serviço a esta instituição, não foi registrado qualquer ato que desabonasse a conduta do mesmo”, mas reafirmou confiar na Justiça. (G1)