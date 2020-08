Caso da serra-talhadense brutalmente assassinada em São Paulo vira destaque nacional na RecordTV; confira a reportagem do Cidade Alerta

Depois de muita insistência do namorado, Camila Furtado, de 25 anos, aceitou se mudar com o filho de cinco anos para a casa de José Laécio de Sá.

A jovem era natural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco e estava grávida de seis meses de um outro homem, mas Laécio disse que assumiria a criança. Durante uma discussão do casal, o homem agrediu Camila com uma barra de ferro na frente do filho da jovem, que foi pedir ajuda para salvar a vida da mãe, mas era tarde demais.

Camila não resistiu aos ferimentos e Laécio foi preso enquanto andava pelas ruas do bairro, na zona sul de São Paulo.

Confira abaixo a reportagem completa do programa Cidade Alerta.

Com informações do R7