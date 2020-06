Caso Miguel: ‘Ele tá vivo, tá viajando. Nunca diga que ele morreu’, diz pai de criança que morreu ao cair do 9º andar

“Eu nunca ia pensar que Miguel morreu, não. Senão eu não vivo mais não. Miguel tá vivo, tá viajando. Nunca diga que ele morreu. Pra mim, não”. A frase é do agricultor Paulo Inocêncio, pai de Miguel Otávio de Santana, de 5 anos, que morreu ao cair de um prédio de luxo no Recife, na terça-feira (2).

A criança ocupava um lugar central na família. Para Paulo, era um parceiro. Para a empregada doméstica Mirtes Santana, a mãe, Miguel era um super-herói.

“Eu dava bicicleta, patinete, brinquedos, pagava a escola, minha mãe pagava o plano de saúde dele. Eu vivia, eu trabalhava para ele”, contou Mirtes, em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

A mãe e o pai de Miguel estão separados há três anos e, por isso, o menino seguia a cada 15 dias para o sítio em que o pai vive, no interior de Pernambuco. “Ele tem um bezerrinho, tem criação de galinhas. Eu não tenho nada, não. A casa é dele. É tudo dele, do meu filho”, afirmou.

Durante a pandemia, a mãe e a avó seguiram para Tamandaré, a 100 quilômetros do Recife, no Litoral Sul, para trabalhar na casa do prefeito do município, Sérgio Hacker (PSB), e da primeira-dama Sari Côrte Real.

“Era tudo maravilhoso para ele. Tomava banho de piscina, brincava com os filhos da minha ex-patroa. Quando folgava, levava ele para a praia”, disse Mirtes, que também trabalhava, com a mãe, no prédio de luxo de onde Miguel caiu.

No dia do acidente, a rotina parecia como a de um dia qualquer. “Me levantei às 5h. Chamei ele: ‘neguinho, vamos’. Nos momentos que não tinha ninguém, eu levava ele comigo. Cheguei às 7h, em pontinho”, relembrou a mãe da criança.

Por volta das 13h, Mirtes deixou Miguel com a ex-patroa para descer com a cadela. A doméstica saiu pela portaria de serviço e foi até uma praça, de onde voltou depois de cerca de dez minutos. Depois de pegar uma encomenda, seguiu em direção aos elevadores.

“Quando eu chego de frente do elevador social, o zelador sai de dentro da sala de encarregado e diz ‘caiu alguém de lá’. Chega deu aquela dor no peito. Quando eu abri a porta, era meu filho que estava lá estirado no chão”, disse Mirtes.

“Eu gritei ‘Miguel, meu filho’! Aí saí virando ele devagarinho. Ele estava com pulsação. Deitei do lado dele. Ele abriu a boquinha e ficou tentando respirar pela boca. Eu disse ‘isso, filho, respira. Respira que mãe tá aqui’. Pedi tanto a Jesus e Nossa Senhora que tirasse minha vida e desse a ele”, contou a doméstica.

Hospital

A ex-patroa levou Mirtes e Miguel ao Hospital. Por meio de imagens obtidas com exclusividade pela TV Globo, é possível ver o desespero da mãe no momento em que ela entra com o filho no pronto-socorro.

“Os médicos, as enfermeiras colocou [sic] meu filho numa salinha e disse [sic]: ‘mãe, você vai ter que ficar aqui’. Eu disse ‘não, eu preciso estar do lado do meu filho’”, contou, emocionada.

Mirtes não sabia, mais Miguel havia caído do nono andar do prédio, quatro pisos acima de onde ela trabalhava.

“A enfermeira pediu para sentar. Aquela dor no peito foi apertando, apertando mais ainda. Ela disse que meu filho não resistiu. Que meu filho não tinha resistido”, afirmou.

