Caso suspeito de coronavírus em hospital particular de Serra Talhada é descartado

O Secretário de Saúde de São José do Egito, Paulo Jucá, informou, na noite dessa quinta-feira (2), que deu negativo para Coronavírus o caso do paciente da cidade que está no Hospital São Vicente, em Serra Talhada.

O paciente, com 65 anos, proveniente do município de São José do Egito ainda está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital por conta do quadro respiratório.

Ele foi avaliado como suspeito dia 27 de março. Antes, apresentou um leve desconforto respiratório, recebendo orientação de ficar em casa sob isolamento com medicação prescrita ao ser atendido na unidade básica.

Sexta, 27, o quadro respiratório se agravou e ele precisou ser entubado. Ele foi estabilizado e agora aguarda transferência para unidade de referência no acompanhamento de casos.

