Caso suspeito de coronavírus em Serra Talhada é descartado

O primeiro caso suspeito de Covid-19 em Serra Talhada, foi descartado na manhã deste domingo (22). O comunicado foi feito pela Secretaria de Saúde de Pernambuco. De acordo com o boletim do Hospital Oswaldo Cruz, o caso deu negativo para o Influenza A, B, para SAR-COV-2 e também para o coronavírus. A paciente já havia recebido alta, mas aguardava pelo o resultado do exame.

A paciente identificada como Victoria Saraiva, de 28 anos, havia sido transferida do Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam) para a capital pernambucana, Recife na última quinta-feira (19).

Segundo o mapa do Governo de Pernambuco, ainda há um caso sob investigação na Capital do Xaxado.

Victoria gravou um vídeo pedindo a colaboração da população para não compartilhar notícias falsas, através das redes sociais. Confira abaixo.