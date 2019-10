Casos confirmados de sarampo sobem para 37 em Pernambuco

O número de casos confirmados de sarampo em Pernambuco aumentou para 37. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do estado nessa quarta-feira (9), foram notificados 799 casos, sendo que 284 foram descartados e os outros 515 estão em investigação. Até o dia 2 de outubro, eram 23 casos confirmados por exames.

Os novos resultados positivos para a doença são refentes a pessoas que adoeceram entre o meses de julho e agosto. A única morte por sarampo no estado foi registrada em Taquaritinga do Norte. As confirmações foram feitas após análise do Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE) e a Fiocruz RJ.

Dos casos já positivados para sarampo, três foram no Recife, em Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, cinco em Vertentes, seis em Caruaru, 14 em Taquaritinga do Norte, além de um em cada um dos seguintes municípios: Frei Miguelinho, Bezerros e Jaboatão dos Guararapes. (G1)