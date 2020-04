Casos de coronavírus sobem para 684 em Pernambuco, com 65 mortes

O boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) dessa sexta-feira (10) revela que o número de casos do novo coronavírus (covid-19) em Pernambuco subiu para 684. Da quinta para a sexta, foram 129 novas confirmações.

O número de mortes subiu para 65; foram mais nove óbitos (duas mulheres e sete homens, com idades entre 38 e 87 anos). Os falecimentos aconteceram de 6 a 9 de abril, mas os resultados positivos só saíram nesta sexta.

Dos casos confirmados, 359 estão em isolamento domiciliar e 216 internados (31 em UTI/UCI e 185 em leito de isolamento). O estado registra ainda 44 recuperados.

Veja o perfil dos novos óbitos:

1 – Homem, 69 anos, residente do Recife. Morte em 09/04. Tinha asma.

2 – Homem, 87 anos, residente de Caruaru. Morte em 06/04. Tinha doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)

3 – Homem, 67 anos, residente do Recife. Morte em 07/04. Tinha hipertensão e obesidade.

4 – Mulher, 85 anos, residente de Igarassu. Morte em 07/04. Era cardiopata e tinha hipertensão e diabetes.

5 – Homem, 83 anos, residente do Recife. Morte em 09/04. Tinha hipertensão e diabetes.

6 – Homem, 56 anos, residente do Recife. Morte em 09/04. Histórico de doença pulmonar prévia.

7 – Homem, 38 anos, residente do Recife. Morte em 07/04. Hipertensão e obesidade

8 – Mulher, 73 anos, residente de Camaragibe. Morte em 07/04. Tinha hipertensão arterial sistêmica e diabetes Mellitus

9 – Homem, 85 anos, residente de Arcoverde. Morte em 08/04. Tinha insuficiência cardíaca

Municípios com casos

Os casos confirmados estão distribuídos por 39 municípios (Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu, Ipojuca, Moreno, Olinda, Paulista, Recife, Pombos, São Lourenço da Mata, Vitória de Santo Antão, Bom Jardim, Carpina, João Alfredo, Lagoa do Carro, Limoeiro, Paudalho, Passira, Catende, Palmares, Belo Jardim, Caruaru, Cachoeirinha, Frei Miguelinho, São Caetano, Bom Conselho, Capoeiras, Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro, Petrolina, Ipubi, Serra Talhada, Aliança, Goiana, Macaparana e Timbaúba), além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países.

Do NE10 Interior