Casos de sífilis em Pernambuco aumentam 183% em três anos

Além do contato entre parceiros pela relação sexual, a doença pode ser transmitida pela mãe para o bebê, o que também acende o alerta dos representantes da área de saúde.

De acordo com a SES, há a média de um nascimento por dia em que a criança tem sífilis congênita. “É uma doença potencialmente grave para os adultos, mas principalmente para os bebês. Mais de 100 unidades de saúde no Recife já fazem a testagem na própria unidade”, explica o secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia.