Casos de violência doméstica contra a mulher é registrado no bairro CAGEP em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM foram solicitados pela Central de Operações para verificar um caso de violência doméstica nessa quarta (29), no Bairro CAGEP em Serra Talhada. Ao chegarem no local encontraram a vítima informou que o acusado tentou agredi-lá jogando uma pedra, e a ameaçou dizendo que iria atirar na sua cabeça.

Ama segunda vítima relatou que deixou de conviver com o acusado há dois meses e também informou que desde a noite anterior ele causa perturbação e que ele danificou a janela da residência, como também passou a ameaçá-la, dizendo que iria matá-la, com isso as vitimas temiam devido o acusado ser agressivo.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil local para medidas julgadas cabíveis.

Do Vila Bela OnLine