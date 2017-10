Cavalo levado por ladrões que arrombaram Hospital Veterinário de Serra Talhada volta sozinho e machucado

Um dos dois cavalos levados pelos bandidos que arrombaram e roubaram o Hospital Veterinário de Serra Talhada na madrugada da última segunda-feira (02), voltou no dia seguinte para o hospital.

Na ocasião os bandidos levaram os computadores, ração, fuba, as 3 geladeiras, cadeiras, pneus do caminhão, combustível e a bateria.

Detalhe, o animal voltou sozinho e estava bastante machucado com sinais de maus tratos e espancamento por parte dos ladrões que raptaram.

Sem falar que as vacinas e medicações como as de tvt que estão perdidas, porque não podiam ficar fora do gelo. Os ladrões retiraram para facilitar o roubo dos refrigeradores.